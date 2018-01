Empresa de higiene e beleza é acusada de fazer propaganda racista

Imagem publicada no Facebook da Nivea no Oriente Médio em 31 de março Foto: https://www.facebook.com/NIVEAMiddleEast/photos/a.118034871550109.13582.114738881879708/1425840777436172/?type=3&theater

A fabricante internacional de produtos de beleza e higiene Nivea está sendo acusada por usuários do Facebook de racismo. As reclamações começaram após a rede social da empresa no Oriente Médio publicar a foto de uma mulher de costas com a frase 'white is purity' (branco é pureza).

Leia também: Marca rompe com agência por maltratar modelos

Os internautas associaram o texto aos argumentos usados por Hitler durante o período do Nazismo na Alemanha. A propaganda de um desodorante que promete não manchar as roupas foi publicada em 31 de março no Facebook, mas foi deletada nesta segunda-feira, 3.

Comentários no post da Nivea no Oriente Médio Foto: https://www.facebook.com/NIVEAMiddleEast/photos/a.118034871550109.13582.114738881879708/1425840777436172/?type=3&theater

Comentários no post da Nivea no Oriente Médio Foto: https://www.facebook.com/NIVEAMiddleEast/photos/a.118034871550109.13582.114738881879708/1425840777436172/?type=3&theater

Ao Estadão, o grupo Beiersdorf, dono da marca Nivea, reconheceu que o post tem dupla conotação. Leia a nota na íntegra:

"A Beiersdorf, grupo detentor da marca NIVEA, esclarece que o post realizado no Facebook de nossa filial no Oriente Médio, referente ao desodorante NIVEA Invisible Black&White, gerou preocupações sobre uma possível discriminação étnica. Lamentamos profundamente a qualquer pessoa que possa ter se ofendido com o conteúdo. Depois de perceber que este post tinha dupla conotação, ele foi imediatamente retirado do ar pela equipe local.

Diversidade e igualdade são valores cruciais da NIVEA. Valorizamos a diferença e acreditamos que a discriminação, direta ou indireta, não deve existir em nossas atividades. Isso se aplica independentemente do sexo, idade, raça, cor da pele, religião, ideologia, orientação sexual ou deficiência. Nem a origem cultural, étnica ou nacional, nem a convicção política ou filosófica têm qualquer relevância."