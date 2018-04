Empresa brasileira cria tênis de 'papel' impermeável

Tênis da Dobra é feito com o mesmo material de suas carteiras Foto: Dobra/Divulgação

Já pensou em possuir um tênis que seja 100% reciclável, vegano e que não agrida o meio ambiente com sua produção ou no descarte? E se esse calçado fosse feito de papel?

Leia também: Empresa cria tênis feito de chicletes mascados reciclados

Essa é a proposta da Dobra, que irá lançar em maio um tênis feito de um material muito parecido com o papel (em termos de aparência e espessura), só que mais resistente e à prova d'água. Esse "papel" é o mesmo utilizado pela Nasa.

O tênis, que possui a sola feita de PVC 100% reciclável, estará à venda em mais de 50 estampas diferentes em maio custando R$190. A variedade de padronagens só é possível porque a empresa possui uma política de zero desperdícios, e os produtos são fabricados sob demanda. O novo lançamento da Dobra segue a mesma lógica de seu produto primogênito, as carteiras. Fundada em 2013 pelos irmãos Guilherme e Augusto Massena e o primo Eduardo Hommerding como um trabalho de faculdade, a empresa se especializou em carteiras feitas da mesma fibra que lembra papel e é resistente à água.

“Para nós, esta expansão no portfólio é natural, pois nunca vimos a Dobra apenas como uma marca de carteiras. Nosso objetivo sempre foi oferecer uma experiência de compra”, explica Eduardo. “Já temos uma política de reciclagem com as carteiras, em que cada carteira usada dá desconto na compra de uma nova. No futuro, faremos isso com o tênis também."

Para evitar o desperdício, a marca possui duas políticas: a primeira são as embalagens reutilizáveis, que se transformam em coisas úteis (como doleiras ou cofrinhos) para os clientes. A outra é a de reciclagem das sobras de materiais e do incentivo para que os consumidores devolvam as carteiras usadas.