Emma Stone provoca repórter ao responder sobre vestido no red carpet do Globo de Ouro

Emma Stone usou vestido nude da grife italiana Valentino no cerimônia do Globo de Ouro de ontem Foto: Alberto E. Rodriguez/AFP

Emma Stone foi um dos nomes de destaque da cerimônia do Globo de Ouro na noite deste domingo, 8, com a conquista do prêmio de 'Melhor Atriz - Comédia ou Musical', com o papel de Mia, uma atriz iniciante em busca do sucesso no longa 'La La Land - Cantando Estações'. No entanto, Emma já tinha chamado atenção no tapete vermelho ao responder uma questão sobre o vestido que estava usando: "bom, é rosa e tem estrelas nele."

O repórter Ryan Seacrest do canal 'E News', que tradicionalmente faz a cobertura da chegada dos atores no tapete vermelho, reagiu um pouco desconcertado. "Isso eu podia ver, mas fico feliz que você tenha dito. Quem o fez?", rebateu o entrevistador.

A atriz apenas diz que se trata de uma peça Valentino, o repórter a elogia dizendo que é elegante e em seguida a entrevista é encerrada.

Assista:

A produção de Emma Stone foi apontada por diversas listas como uma das mais bem vestidas do evento. O vestido da grife italiana Valentino, com estrelas bordadas remetiam ao filme 'La La Land', em que uma jovem atriz que vive atrás do estrelato.