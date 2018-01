Em vídeo, Gisele Bündchen abre a casa e fala sobre conexão com a natureza

Santuário. É assim que a supertop Gisele Bündchen define o jardim de sua mansão, em Boston, em um vídeo recém-lançado pela grife Chanel. Estrela da campanha do lendário perfume da marca, ela abriu a casa para mostrar o local em que medita, pratica ioga e conecta-se consigo mesma. Em dois filmes, a top passeia entre árvores num dia de outono e arrisca alguns acordes no violão, dentro de sua 'casa na floresta', para falar da importância da natureza para ela.

Gisele afirma que todos os dias tira alguns momentos para ela mesma antes dos filhos, Benjamin e Vivian, acordarem. "O único lugar em que encontrei paz foi dentro de mim", diz. A top também conta adorar o cheiro da chuva e que, quando se trata de perfumes, jamais esquece o da mãe. Nos bastidores da gravação, ela falou sobre a relação com a família e o início de sua vida independente. “Eu saí de casa quando tinha 14 anos, com 50 dólares no bolso, para viver em um mundo que era totalmente estranho para mim", lembrou. "Foi difícil no começo, mas meu pai me disse para colocar todo meu caráter no trabalho, e ele estava certo."

Entre uma cena e outra, a top contou que quer se dedicar mais à prática do violão ("Quando eu era criança e meu pai tocava, todas as crianças se reuniam em torno dele, e quero fazer o mesmo") e que gosta de beleza natural ("Depois de vinte anos de carreira, sei o que funciona para mim. E nunca uso maquiagem durante o dia"). Ah, sim, Gisele ainda compartilhou a receita de seu suco verde detox-energético. Aos interessados: couve, pepino, aipo, maçã, gengibre e limão são os ingredientes-chave.