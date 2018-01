Em meio a crise aérea na França, Chanel faz desfile inspirado em aeroportos

"A inspiração é viajar ao redor do mundo, e claro, em perfeitas condições de embarque, o que, claramente, não é uma realidade", disse o estilista Karl Lagerfeld Foto: Divulgação

Aeroportos lotados, longas filas e atrasos em série. Atualmente, voar não é exatamente uma experiência prazerosa. Por isso mesmo, na Semana de Moda de Paris, o estilista Karl Lagerfeld criou a Chanel Airlines, uma companhia áerea com um toque de glamour. Aos 82 anos, o designer lendário transformou o Grand Palais, em Paris, em um lounge de embarque e desembarque para apresentar nesta terça, 6, a coleção de verão 2016 da grife.

No aeroporto idealizado por Lagerfeld, as mulheres vestem roupas Chanel que mesclam luxo e streetwear, com bonés virados para trás, suéteres casualmente jogados por cima dos ombros e acessórios metálicos.

E ninguém precisou tirar a jaqueta, cinto ou sapatos para viajar. O timing de Karl foi perfeito - um dia antes, na segunda, 5, executivos da Air France estamparam jornais do mundo todo devido às demissões em massa na empresa. "O que está acontecendo não é muito bom para a imagem da França", disse o estilista alemão sobre os últimos acontecimentos envolvendo a companhia aérea. No voo da Chanel Airlines, porém, não há turbulências.

"A inspiração é viajar ao redor do mundo, e claro, em perfeitas condições de embarque, o que, claramente, não é uma realidade", afirmou Lagerfeld. A ambientação do desfile incluia um painel gigante anunciando os próximos voos, balcões de check in, carrinhos com o logo da Chanel Airlines (com os quais os fashionistas posaram para dezenas de selfies), e um portão de embarque com o número 5 - uma alusão ao icônico perfume da grife.

"Minha proposta é a proposta de uma viagem perfeita para um destino perfeito, com roupas perfeitas e modernas, com toques de streetwear mas feitas de tecidos caros. Porém, elas não parecem tão sofisticadas quanto realmente são, pois é a atitude da garota que muda o look.”

A modelo que virou atriz Cara Delevingne estava na primeira fila, assim como Vanessa Paradis e a filha, Lily-Rose, de seu casamento com Johnny Depp. O piloto Lewis Hamilton e a tenista Maria Sharapova também embarcaram na viagem. Kendall Jenner, a musa mais recente de Lagerfeld, liderou a fila de modelos jovens que vestiam looks clássicos de tweed com saias abaixo do joelho, luvas metálicas e bonés para trás. Óculos enormes, sombras azuis em formato de máscara e sapatos de plástico davam um ar urbano às produções.

O estilista apresentou dezenas de looks, incluindo uma série de ternos e vestidos brancos com detalhes de tecido floral e tops de paetês prateados combinados a partes de baixo pretas, como uma calça de couro ampla embaixo de uma saia. A sobreposição de saia e calça, aliás, é aposta da grife há algumas estações.

Vale destacar ainda a modelo que vestia um macacão de tweed com estampa rosa e amarela, arrastando uma mala em que se lia "Coco Case" por toda a passarela. De acordo com um texto divulgado pela marca, nesta estação, a icônica jaqueta da Chanel vem “sem colarinho, sem bolsos, sem renda, sem botões e, ainda assim, permanece imediatamente reconhecível”. Estampas florais em vestidos de seda ainda dão à coleção, segundo a Chanel, "um visual ultrafeminino, que combina conforto e elegância e acessórios funcionais para viajar o mundo.”