Em lançamento de perfume, Juliana Paes diz que quer morar fora do Brasil

Juliana Paes está no ar na novela das 21h da Globo, interpretando a personagem Bibi na trama 'A Força do Querer' Foto: Danilo Quadros

Juliana Paes lançou seu novo perfume 'O Desejo' nesta quinta-feira, 4, no hotel Emiliano, na capital paulista. Questionada pelo reportagem do 'Estadão' qual é o grande desejo que ainda quer realizar, a atriz falou sobre a vontade de morar no exterior.

"Eu tenho vontade de passar um tempo morando fora. De uns tempos para cá eu venho amadurecendo essa ideia. Eu sinto falta de reciclar os pensamentos, de fazer uns cursos. Eu faria isso no Brasil, mas aqui eu já sou muito conhecida, então eu percebo que as pessoas se comportam de uma maneira diferente quando estão diante de uma pessoa que é considerada celebridade", revela a atriz.

No ar na novela das 21h da Globo 'A Força do Querer', interpretando a personagem Bibi, ela também falou sobre a aspiração de ter uma vida comum. "Eu queria muito passar um período como outra pessoa qualquer, mais uma pessoa na turma, mais uma pessoa aprendendo, podendo mais olhar do que ser olhada. Eu sinto muita falta disso. Meu desejo no momento é dar uma pausa nos meus trabalhos e ter um semestre sabático. Quero aprender, olhar para as pessoas, ir no mercado, ir mais ao cinema, ver peças de teatro", diz.

Sobre o destino, ela afirmou pensar em Nova York ou Los Angeles por já ter muita facilidade em falar inglês e apontou o marido Carlos Eduardo Baptista como impedimento para a mudança agora. "O problema é o Dudu que é apegado. Eu digo para ele todos os dias 'E aí quando nós vamos?'. Estou tentanto", contou.

'O Desejo'

Juliana Paes e seu novo perfume 'O Desejo' Foto: Danilo Quadros

A nova fragrância de Juliana Paes, 'O Desejo', é adocicada e sexy, traz entre as notas aromáticas maçã vermelha, lírio, compota de violeta, jasmim branco, licor de ameixa, âmbar, sândalo e canas de açúcar.

A atriz contou que após uma primeira reunião sobre o desenvolvimento do perfume, recebe três amostras de fragrâncias para avaliar. "Levo para casa e começo a testar. É uma pesquisa minha muito íntima. Eu percebo a reação das pessoas, os comentários, e decido, mas sempre a repercussão mais positiva é daquele que eu gostei mais."

Juliana contou que a maneira que ela mais gosta de usar perfume é lançando uma bruma para o alto, pois assim os cabelos e roupas também recebem o produto. "Eu tomo banho de perfume."

