Em Barcelona, Bruna Marquezine usa look estiloso

Bruna Marquezine está em Barcelona, na Espanha, e os boatos sobre o romance com Neymar só aumentam. Em passeio pelo bairro de Barceloneta na quarta-feira, 23, ela postou uma foto no Instagram exibindo um look superestiloso. No clique, a atriz usa calça rasgada, botas de salto e blusa de mangas compridas.

Ela está no ar no seriado 'Nada Será Como Antes', da Rede Globo, e vive um bom momento no mundo da moda. Queridinha das grifes e das revistas, Bruna agora tem a ajuda dos stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira, que também assinam as produções de Grazi Massafera e Juliana Paes. Acesse a galeria e confira os melhores looks da atriz.