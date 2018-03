Em ano de Copa, exposição celebra conexão entre moda e futebol

O meia francês Paul Pogba, em croqui de Karl Lagerfeld, uma das obras da mostra 'Fanatic Feelings' Foto: Karl Lagerfeld/Divulgação Pitti Uomo

Futebol, moda e lifestyle masculinos são a base de uma exposição que inaugura em Florença durante a próxima edição da Pitti Immagine Uomo, em 12 de junho - e fica em cartaz no Complesso di Santa Maria Novella após o fim do evento de moda masculina, até 22 de julho. Fanatic Feelings - Fashion Plays Football pretende destacar o impacto da modalidade esportiva na moda e vice-versa.

A mostra terá ilustrações de jogadores renomados feitas por Karl Lagerfeld e Hiroshi Tanabe, exibição do documentário Zidane: A 21st Century Portrait, dos artistas Douglas Gordon e Philippe Parreno, fotos do streetstyle de David Beckham, Neymar e Franck Ribéry, além de uma seleção de imagens do acervo da revista Sepp, especializada em futebol e estilo.

Arrematando a celebração desse encontro esporte e moda, um bar temático, com flâmulas, imagens de jogadores e drinks assinados pelo mitológico bartender Charles Schumann, de Munique, estará em funcionamento durante o período em que a exposição fica em cartaz.

Serviço

Fanatic Feelings - Fashion Plays Football. Complesso di Santa maria Novela. De 12 de junho a 22 de julho. Grátis.