Elle Fashion Preview antecipa coleções de estilistas da SPFW

O estilista Oskar Metsavaht durante prova de roupa antes do desfile da Osklen Foto: Divulgação

A turma de moda deve se reunir nesta quinta-feira, 16, para acompanhar uma prévia da coleção de inverno 2015 de dez grifes brasileiras - Alexandre Herchcovitch, Osklen, Reinaldo Lourenço, Andrea Marques, Coven, Ellus, Giuliana Romanno, Patricia Vieira, Tufi Duek e Vitorino Campos - que em novembro desfilarão no São Paulo Fashion Week. Depois de duas edições voltadas apenas para a moda praia, em 2012 e 2013, o Elle Fashion Preview, promovido pela revista Elle, da editora Abril, muda de nome para abranger mais o cenário de moda nacional. “A intenção é alavancar a moda como um todo. Tudo que estimula a cultura e a imagem de moda é válido nesse movimento de impulsionar o mercado”, diz Paulo Borges, curador e diretor artístico do evento e idealizador do SPFW.

O cenário escolhido foi o terraço do shopping JK Iguatemi, que vai reunir cerca de mil convidados para o desfile, com vista para a cidade de São Paulo. Entre as convidadas está a modelo e apresentadora inglesa Alexa Chung, ícone da moda mundial, que ainda comanda o som da festa que sucede a passarela.

Com o objetivo de antecipar as tendências da temporada que começa, cada estilista trará seis looks no desfile, com suas apostas para a próxima estação. “A intenção é adiantar o que é novo, ser uma antena da moda, e com isso poder mostrar o que será visto só daqui a algumas semanas no São Paulo Fashion Week”, afirma Paula Mageste, diretora-superintendente da publicação.

Modelo em prova de roupa antes do desfile da Osklen Foto: Divulgação

Embora adiante muito do que estará no SPFW, Paulo Borges nega que o evento da Elle estrague o elemento surpresa da semana de moda. Segundo ele, em um momento de transição e mudanças no mercado brasileiro, como a suspensão do Fashion Rio nesta temporada, é muito importante ter movimentações que fomentem a cena. E esse aquecimento é exatamente isso. “Ter esse evento antes do SPFW não é um ponto de ruído, é mais um ponto de informação de moda, que é sempre bem vindo.”

Borges ainda garante que as roupas mostradas na passarela não serão as mesmas dos São Paulo Fashion Week. “Eles vão mostrar uma de suas ideias para o inverno”, diz. “Serão desdobramentos do mesmo tema, nossa iniciativa é adiantar esses elementos que serão vistos mais tarde pelo público”, confirma Susana Barbosa, diretora de redação da Elle Brasil. Para quem quiser conferir o resultado, o JK Iguatemi vai expor os looks apresentados na vitrine externa do shopping por uma semana, além de projetar os melhores momentos do desfile no quarto piso, ao lado do Cinépolis.