Elas nos desfiles deles

Grifes apostam em tops nos desfiles masculinos Foto: Divulgação

Já há algumas coleções, a Prada coloca mulheres desfilando na sua passarela masculina. Trata-se de uma estratégia divertida, que já foi adotada também por Alexandre Herchcovitch no seu desfile masculino no Brasil e nessa temporada de Verão tomou conta também das passarelas da Givenchy e da Saint Laurent.

As tops Candice Swanepoel, Adriana Lima e Isabeli Fontana ficaram quase irreconhecíveis no estilo tomboy da Givenchy. Na Prada, alfaiataria e conjuntos de paletó dão um ar masculino comedido às modelos. E, na Saint Laurent, onde boho é palavra de ordem, as meninas com cabelo desgrenhado e pegada gispy combinam com o estilo dos meninos. Na Moschino, dreadlocks e cores para as moças, no mesmo clima descontraído dos boys.