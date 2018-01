Ela voltou! Kim Kardashian aparece de lingerie em vídeo de revista inglesa

Kim Kardashian em filme de final de ano da 'Love'. Foto: Reprodução/Instagram

Depois do assalto em Paris e do sumiço das redes sociais, Kim Kardashian voltou com tudo. Ela é a estrela do tradicional vídeo de final de ano da inglesa 'Love Magazine'.

Dirigido por James Lima, o filme mostra Kim sensualizando com lingerie nude e casaco de pele.

Katie Grand, editora-chefe da publicação, postou um teaser em seu Instagram com a legenda 'Ela está de volta'.

Estávamos com saudades, Kim!