'Ela escolhe até as roupas do pai', diz Giovanna Ewbank sobre estilo da filha Titi

Giovanna Ewbank e sua filha Titi fazem sucesso nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Galiasso, é uma minifashionista. Com apenas três anos, a menina exibe por aí looks cheios de personalidade, com direito a óculos coloridos, muitas estampas e bandanas coloridas.

A menina começou a usar a peça quando ainda morava na África - ela foi adotada pelo casal julho deste ano e desde então vive no Rio de Janeiro.

"Quando eu conheci a Titi, ela não tinha furo na orelha nem nada e eu colocava as bandanas para dar um toque feminino", contou Giovanna em entrevista ao Estadão na inauguração da loja da Shoulder, na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Hoje, o acessório é item indispensável nos looks da pequena.

As apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank foram na inauguração da loja da Shoulder em São Paulo Foto: Carol Thusek/Divulgação

E a apresentadora está descobrindo junto com a menina esse novo universo de ser mãe de menina. "A Titi tem muita personalidade", disse Giovanna. " É uma coisa muito dela isso de querer experimentar e colocar várias roupas. Até roupa do pai ela escolhe. E não adianta dizer não! Se ela quiser sair de casa vestida do jeito que escolheu, ela vai."