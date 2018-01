É oficial: nunca foi tão difícil perder peso

Estudo da Universidade York revelou que nascidos entre 1980 e 2000 precisam comer ainda menos e fazer mais exercícios que as gerações anteriores para se manter em forma Foto: Reprodução/ Pinterest

Perder peso nunca foi tão difícil quanto hoje. Segundo um estudo da Universidade York, os nascidos entre 1980 e 2000 precisam comer ainda menos e fazer mais exercícios que as gerações anteriores para se manter em forma. E a culpa não é do fast food.

Segundo os pesquisadores, a quantidade de gordura do corpo é impacta por nosso estilo de vida e por fatores ambientais, como uso de medicamentos, poluição, genética, horários de alimentação, estresse, excesso de exposição à luz e modificações genéticas. "As mudanças seculares podem, talvez, explicar porque observamos um crescimento dramático nas taxas de obesidade", diz a cientista Ruth Brown, uma das autoras do estudo.

A pesquisa analisou dados alimentares, coletados entre 1971 e 2008, de 36.400 adultos americanos e de atividade física de 14,419, entre 1988 e 2006. Entre as descobertas, está a de que atualmente a mesma quantidade de alimentos ingeridos é 10% mais pesada agora do que em 1971. E, para a mesma frequência de exercícios, em 1988 as pessoas eram 5% mais magras que em 2006.

"O controle de peso é muito mais complexo que somente consumo de calorias versus gasto de energia", disse uma das autoras da pesquisa, Jennifer Kuk, professora do departamento de saúde da Universidade de York. "Isso é o mesmo que dizer que o saldo da sua conta bancária é simplesmente os depósitos menos os gastos, sem contar as outras interferências nas finanças, como o mercado de ações, taxas bancárias ou de câmbio", conclui. Ou seja, controlar o peso está tão difícil quanto quanto quanto acompanhar as oscilações da economia.