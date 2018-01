É o fim do contorno? Conheça o strobing, nova técnica de make

Strobing: pele leve e iluminada Foto: Divulgação

Chega de pele pesada: é hora de deixar um pouco de lado o tão falado contorno e apostar no strobing. A palavra vem de "strobe", tipo de holofote usado em festas e shows, conhecido por aqui como "strobo". E técnica consiste exatamente nisso: iluminar pontos específicos do rosto para deixar a pele com um aspecto natural e saudável.

"O contorno permite uma marcação e definição do rosto, deixando-o mais anguloso, enquanto o strobing acentua o viço e a naturalidade da pele", afirma a maquiadora Nádia Tambasco, do salão Marcos Proença, em São Paulo, que tem entre suas clientes as atrizes Débora Secco e Thaila Ayala e as fashionistas Helena Bordon e Lalá Rudge. O ideal, segundo a especialista, não é abandonar de vez o contorno, e sim, sombrear a pele de maneira mais delicada para que o iluminador se destaque.

Produtos iluminadores para fazer o strobing perfeito em casa: Chubby Stick Sculpting Highlight, da Clinique R$ 99; Cream Color Base Luna, M.A.C., R$ 89; Feeling Younger, Lush, R$ 65; Strobe Cream, M.A.C., R$ 153 Foto: ALEX/ESTADAO

"O contorno escurece e deve ser feito em áreas que você quer diminuir. Já o strobing funciona de forma oposta e realça a região marcada", explica Nádia. Para fazê-lo, os produtos indicados são hidratante luminoso, primer iluminador, base leve, além, é claro, do próprio iluminador em creme ou pó. Segundo Mari Ishizaka, maquiadora da marca Benefit do Brasil, os pontos que podem ser destacados são o centro da testa (entre as sobrancelhas), a ponta do nariz, os cantos internos dos olhos, o ponto central acima do lábio superior, o queixo, as têmporas e entre o nariz e a maçã do rosto. Um bronzer ou blush leve completam o efeito.

Exemplo de como fica uma pele iluminada pela técnica Foto: makeuploversunite

Para que a técnica funcione , a pele deve estar bem hidratada e receber uma base leve. "Ela pode ser misturada com um pouquinho de hidratante e iluminador líquido", ensina Mari. Quem tem pele mista e oleosa precisa usar um primer de ação anti-brilho antes de iniciar a maquiagem.

Para a make completa: Base líquida Hello Flawless, Benefit, R$ 179; Primer Porefessional, Benefit, R$ 153; Hidratante Total Moisture, Benefit, R$ 209; Hidratante facial Enzymion, Lush, R$ 106; Hidratante facial Gello Gorgeous, Lush, R$ 298,50; Iluminador Strobe Cream, M.A.C, R$ 153; Blush Harmony, M.A.C, R$ 99; Cream Colour Base Luna, M.A.C., R$ 89; Iluminador Stick Sculpting Highlight, Clinique, R$ 99; Blush em barra Chubby Stick Cheek Colour Balm, Clinique, R$ 99 Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Veja mais ideias de makes e produtos na galeria abaixo: