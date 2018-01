É hora de discutir a relação no varejo de moda nacional

A cadeia americana de supermercados Whole Foods conversa com seu cliente por meio de vários pontos de contato Foto: Divulgação

O varejo de moda no Brasil vive uma das maiores crises dos últimos tempos. A inflação projetada pelos principais economistas já está na faixa dos 9%, o PIB continua em queda, há demissões em massa em grandes grupos e o resultado comercial projetado para 2015 está longe de acontecer para muitas empresas.Trata-se do primeiro forte abalo enfrentado pela nova geração de gestores de moda, que se formou ou assumiu o negócio da família na última década.

Recentemente, eu me peguei "discutindo a relação" de algumas marcas com esses empresários: como uma loja deve conversar com o consumidor neste momento de crise? Como deve ser o tom da comunicação? Devemos investir em um novo conceito de loja? Vale a pena apostar na integração digital no ambiente físico? Como fica a equipe de vendas? São muitas perguntas e muitas respostas.

Costumo dizer que um relacionamento tem dores e amores. Verdades intensas, altos e baixos. Vivemos um momento em que, para discutir a relação, as empresas precisam descer do salto e se inserir no dia-a-dia do cliente, o que se faz com ações capazes de encurtar a distância entre grife e consumidor. Quem no mundo já entendeu isso? A cadeia americana de supermercados Whole Foods, por exemplo, que conversa com seu cliente por meio de vários pontos de contato. Dúvida sobre qual a espessura correta do corte da carne? Basta olhar a medida no display informativo. Quer adquirir produtos livres de agrotóxicos e produzidos localmente? A marca detalha toda a origem de seus produtos de forma clara, simples de entender, verdadeira e, principalmente, sem enrolação.

A marca americana de supermercados Whole Foods detalha toda a origem de seus produtos de forma clara, verdadeira e, principalmente, sem enrolação Foto: Divulgação

Acredito muito em manter uma comunicação mais franca, direta e sem aquele tom professoral que domina a relação entre empresas e consumidores. Talvez esse seja um dos grandes aprendizados das mídias sociais que começa a cruzar a fronteira para o mundo físico. O grande sucesso das blogueiras atuais está no tom da conversa e no quanto os seguidores acreditam na história contada. Elas são hoje curadoras de produtos para suas seguidoras. Aqui, existe uma lição importante para marcas que atuam no varejo físico - e não estou falando simplesmente de ter blogueiras assinando produtos. Eu me refiro ao papel de um curador da grife, que possa de maneira real editar e apresentar benefícios de uma peça ou de uma linha completa na loja.

Corner da rede de fast fashion Topshop: display explicativo do conceito da linha especial de roupas Foto: Divulgação

O momento de crise representa uma ótima oportunidade para que as marcas revisem seu planejamento e questionem seus próximos passos. Olhando para nosso mercado nacional de moda, vejo algumas empresas com demissões em massa enquanto outras acumulam resultados positivos de dois dígitos. É, no mínimo, estranho. Na minha opinião, a necessidade de reavaliação é urgente. Ter clareza do posicionamento já aparece como um excelente começo para conseguir ajustar a rota. Além disso, deve-se entender muito do seu próprio negócio e compreender o consumidor final, que tem o poder da demanda nas mãos e quer se conectar com histórias reais. Vale lembrar que as lojas, coração da conexão dos clientes com as marcas, têm um papel decisivo nesta relação.