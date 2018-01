Durma  bem, tome muita água e não lave demais seu cabelo.

Foto: Divulgação

Quem é fã da série Friends certamente se lembra das transformações de beleza de Jennifer Aniston. Ao longo das temporadas, o cabelo de Rachel mudou e se tornou uma referência. Liso, médio, repicado, cor de mel e saudável. Os visual da atriz é um dos mais pedidos nos salões até hoje. Ciente de seu poder, Jennifer decidiu lucrar com o sucesso e agora é coproprietária da marca de cosméticos Living Proof, criada em 2004 por Bob Langer, especialista em biotecnologia e professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Apesar de toda a ciência envolvida nos produtos, a atriz garante que a receita para ter os fios impecáveis é simples. 'Durma bem, beba água e não lave demais seu cabelo', afirma ela, em entrevista exclusiva. Fora dos sets de filmagem, quando não precisa adotar os penteados característicos de seus personagens, Jennifer é adepta da simplicidade. Fios soltos, ao natural, no melhor estilo 'acordei assim'. 'Para mim, é importante cuidar da saúde do meu cabelo e por isso deixo que seque no ar. Não recorro a secadores'.

Disposta a divulgar o lançamento de duas novas linhas para da Living Proof no Brasil, Jennifer concedeu a entrevista abaixo, sob a condição de que trata-se exclusivamente sobre cabelos. Aqui, ela fala sobre seus truques de beleza, bad hair day, seu penteado preferido, e sobre a nova empreitada como empresária.

Você é muito vaidosa? O cuidado com a beleza e com os cabelos é muito importante na sua vida?

Quando não estou trabalhando, tento me preocupar com essas coisas o mínimo possível. Para mim, é importante cuidar da saúde do meu cabelo e por isso deixo que seque no ar, sem precisar recorrer constantemente a secadores elétricos. Assim eles já ficam com um aspecto bonito.

O que você faz quando acorda em um bad hair day? Tem alguma dica especial?

É só cabelo - procuro não pensar nisso. Não vale a pena abalar-se por isso. Em geral, costumo fazer um coque.

Você muda muito a cor e a textura do cabelo por causa do trabalho. Como faz para que ele não sofra com as transformações?

Você pode imaginar os estragos causados ao meu cabelo pela tintura, o uso de secadores, de produtos de alisamento e por tudo o que é necessário para fazer um filme ou para aparecer no tapete vermelho. Por isso, faço muita hidratação e uso uma máscara reconstrutoras, a Restore Mask.

Quais são os segredos de sua beleza?

Durma bem, tome muita água e não lave demais seu cabelo.

Qual é seu penteado preferido?

Eu prefiro os fios soltos, sem complicações.

Como surgiu a ideia de associar sua imagem à Living Proof?

A empresa me procurou e perguntou se eu queria participar do projeto. Nos últimos anos, fui procurada por várias fabricantes de produtos para o cabelo e sempre recusei, mas desta vez me pareceu uma proposta diferente. Procurei me informar sobre a empresa e sobre a abordagem científica da companhia em relação aos cuidados com o cabelo, e acabei me convencendo de que tinha de fazer algo mais significativo. Foi assim que decidi tornar-me sócia da empresa.

Qual é precisamente seu papel na companhia hoje?

Sou coproprietária e porta-voz para o tratamento capilar. É interessante trabalhar nos bastidores, principalmente no que diz respeito às decisões sobre fragrâncias e embalagens.