Duplas Dinâmicas além das passarelas

No mundo da moda, tudo parece funcionar lindamente nas passarelas, araras e vitrines. Mas, nos bastidores, a história é outra. Hoje, no Brasil, alguns dos estilistas mais bem-sucedidos se destacam, justamente, porque conseguiram arrumar a casa e se estruturar. Cris Barros, Vitorino Campos e Giuliana Romanno, por exemplo, são autônomos, não fazem parte de grandes conglomerados, e contam com braços direitos para cuidar de números, finanças e orçamentos. Veja como funcionam essas parcerias.

Irmã caçula de Cris Barros, Daniela Barros representa a parte prática da família. Foto: Divulgação

Leia também: Uma cria e a outra vende

Dani Barros, da Cris Barros

Irmã caçula da estilista, Daniela Barros representa a parte prática da família. Nos tempos de criança cada uma já dava sinais de como levaria sua carreira. Cris foi quem sempre explorou o lado criativo, enquanto Daniela sonhava ser uma empresária de sucesso. Formada em Economia, Daniela deixou o mercado financeiro para montar a sociedade com a irmã assim que se deu conta dos bons resultados da grife, na época com um ano e meio de existência. ”Quando ela veio trabalhar comigo a marca deslanchou, antes eu que tinha que cuidar de tudo”, lembra Cris. Há 12 anos no mercado, hoje a grife atua em 85 multimarcas, possui seis lojas próprias e também está presente nos e-commerces. Suas clientes tem um tíquete médio de R$ 2 mil por compra, segundo Daniela, que é CEO da marca. “A Dani é praticamente onipresente, ela está a par de tudo.”

"O dia que precisar de uma diretora financeira, pode me chamar", disse Fabiana Delfim Foto: Ricardo Toscani/Divulgação

Fabiana Delfim, da Giuliana Romanno

De forma inusitada, a antes cliente fiel da marca disse a Giuliana em tom de brincadeirinha: “O dia que precisar de uma diretora financeira, pode me chamar”. Deu certo, e há 6 anos a economista e a estilista são sócias. "A Fabi é super prática e muito pé no chão, o que faz uma diferença enorme no balanço final", conta Giuliana. O estilo cool, que mistura alfaiataria e tecidos tecnológicos é marca registrada de Giuliana e caiu no gosto das paulistanas. Recentemente, a grife (atualmente com 8 anos) estreou com grande estilo no São Paulo Fashion Week, onde chamou a atenção da imprensa e de novos clientes de atacado - nessa temporada conseguiram entrar em mais 25 multimarcas . “Nossa previsão de crescimento é de 50% esse ano”, conta Fabiana com satisfação.

Vitorino Campos conta com o apoio de Natalia Troccoli, sua amiga de infância Foto: Divulgação

Vitorino Campos e Natalia Troccoli

Aclamado por suas peças de vanguarda, chiques e bem feitas, Vitorino Campos é um dos responsáveis por renovar o time de estilistas da São Paulo Fashion Week. E, para isso, ele conta com o apoio de Natalia Troccoli, sua amiga de infância. “A Natalia me livra de qualquer preocupação e essa segurança me deixa muito livre”, conta o baiano. Para os próximos planos da marca, a jovem de 25 anos (um a menos que ele) estuda a abertura da primeira loja própria em São Paulo e a expansão da marca em pontos de vendas no exterior - Barney’s, Le Bon Marché, Selfridge’s, são algumas que mostraram interesse. “O Vitorino é muito criativo, às vezes preciso freia-lo. Principalmente quando o assunto são tecidos importados e caríssimos”, conta ela, rindo.