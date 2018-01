Duas contribuições e uma desvantagem do Instagram para a moda

A rede social é tão ou mais importante que televisão e revistas para as campanhas de marcas Foto: Reprodução/Instagram Topshop

O Instagram é a mídia social preferida de modelos, estilistas e cantoras para mostrarem seus visuais com itens de grife, novas aquisições ou momentos no tapete vermelho. Os colunistas de Moda e Beleza do ‘Estado’ apontam duas contribuições e uma desvantagem que a rede social trouxe para a moda.

Ferramenta de divulgação - A rede social é tão ou mais importante que televisão e revistas para as campanhas de marcas. Riachuelo, Arezzo, Patricia Bonald, PatBo e Topshop têm estratégias voltadas para o Instagram. Leia mais na coluna de Jorge Grimberg, que desenvolve pesquisas exclusivas e conteúdo digital para os grupos de moda do Brasil: http://oesta.do/1rvpvcB

Democratização dos desfiles - Tommy Hilfiger convidou 20 instagramers influentes para registrarem a apresentação da nova coleção na Semana de Moda de Nova York e os bastidores do evento. Veja mais na coluna de Maria Rita Alonso, editora do canal Moda e Beleza do Estadão: http://oesta.do/1ilv0kY

Self promotion - O Instagram se tornou o cenário em que o setor da moda exagera nas selfies e na exposição dos jabás. Leia mais na coluna de Michelli, modelo e autora do livro "Preciso Rodar o Mundo": http://oesta.do/1q1cRjX