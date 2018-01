Drake revela que faz coleção de bolsas de luxo para sua futura mulher

Drake revelou sua coleção peculiar em entrevista ao The Hollywood Reporter Foto: Steve Marcus/ Reuters

O canadense Drake é um dos solteirões mais convictos de Hollywood - apesar de terem existido boatos de seu envolvimento com Rihanna, Jennifer Lopez e, mais recentemente, com Bella Hadid, nada foi confirmado.

Agora, ele acaba de se tornar também um dos mais cobiçados pelas mulheres. Em entrevista ao portal norte americano The Hollywood Reporter, o rapper afirmou que faz uma coleção de bolsas Birkin como um presente para "a mulher com que eu acabar junto".

O modelo em questão, que faz uma homenagem a Jane Birkin, é um dos mais famosos da marca Hermés, e custa a partir de 13 mil dólares, mas o preço varia de acordo com o tamanho e o tipo de couro com que é feita. Para comprá-la, as pessoas têm que entrar numa lista de espera. A bolsa mais cara que já foi vendida, feita de couro de crocodilo do Rio Nilo pintado de dourado, com fivelas de ouro branco 18 quilates adornadas com diamantes brancos, custou US$ 300.168 (mais de R$ 1 milhão).