Drake compartilha segredo de beleza com seus seguidores

O canadense Drake é um dos solteirões mais convictos de Hollywood - e também um dos mais desejados pelas mulheres. Agora, ele pode também se tornar o próximo guru de beleza do Instagram, ou pelo menos compartilhar alguns itens de beleza com a sua futura esposa (para quem ele faz uma coleção de bolsas Birkin).

Em uma postagem recente do rapper no Instagram, um internauta comentou que havia algo no dente de Drake. "Risos, todo esse dinheiro e seus dentes não parecem limpos", escreveu.

O músico, bem humorado, respondeu que os seus dentes não estavam sujos e que ele possui um ritual de beleza antes de sair para a balada. "Eu tenho um diamante rosa no meu dente... Os escovo com carvão ativado antes de qualquer noite de festa, onde eu encontro gatas, sabia disso?"