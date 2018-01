Dossiê da sobrancelha perfeita

A modelo Cara Delevingne, de 22 anos, é uma das maiores inspirações quando se fala em sobrancelha Foto: Terry Richardson

"O boom de Cara Delevingne no mundo da moda trouxe de volta as sobrancelhas mais pesadas e masculinas". Quem garante é Maria Cecília Prado, jornalista especializada em beleza e diretora do site Beauty Editor. A tendência que surgiu nas passarelas e campanhas vem, aos poucos, ganhando as ruas. Porém, todo cuidado é pouco ao mexer mo formato da sobrancelha. "Mudar radicalmente pode levar a um resultado desastroso", diz Maria Cecília. "Mas se a ideia é aprimorar o que já existe, tudo bem, contanto que seja feito comedidamente."

Ao natural

Não existe uma forma de sobrancelha certa para cada tipo de rosto. A regra atual é uma só: quanto mais natural, melhor. Nada de afinar ou arquear o desenho. E, antes de qualquer transformação, deve-se procurar um bom profissional, que saiba trabalhar com o que você já tem. "O olhar clínico de um especialista é sempre a melhor opção para quem vai fazer um design pela primeira vez", afirma Duda Molinos, maquiador preferido de famosas como Carolina Dieckmann e Gabriela Duarte,

Segundos os especialistas, a remoção dos pelos com linha aparece como a técnica mais duradoura. Isso porque a penugem é retirada desde a raiz, o que retarda o crescimento. "Quando a sobrancelha é feita com a pinça, o pelo pode quebrar no meio e reaparecer mais rápido", explica Duda. O expert também não recomenda o uso de cera. "A pálpebra é sensível e pode ficar flácida com o passar do tempo", diz. Em qualquer técnica, a finalização deve ser feita com a pinça para que o acabamento fique preciso.

Produtos

De sombras a máscaras incolores, a variedade de produtos específicos para corrigir a sobrancelha está cada vez maior. Ainda assim, ninguém deve notar o truque de make. Para isso, use um pincel chanfrado e uma sombra que se aproxime do tom de seus pelos. "Gosto de produtos que dão um efeito esfumado, bem natural", afirma Duda. Já Maria Cecília Prado prefere canetas e géis coloridos. "Eles pintam delicadamente a área e cobrem as falhas, além de colocarem os pelos no lugar, garantindo um visual natural e, ao mesmo tempo, um pouco dramático", explica.

Tintura e tatuagem

Feita em salões de beleza, a coloração é indicada apenas para quem tem fios muito claros. Ela dura, em média, duas semanas e, por tingir os pelos - e não a pele - fica bastante natural. Outra técnica, a micropigmentação, pode durar até um ano, mas exige cuidado redobrado. "Deve-se escolher um profissional qualificado para não acabar com uma aparência caricata", diz Duda. "Além disso, logo após a primeira aplicação há a necessidade de fazer um retoque para corrigir eventuais falhas." Comum no passado, a henna pode ser riscada da lista de opções, já que é muito escura e tinge a pele, o que faz com que o resultado não seja natural.