Dolce&Gabbana cria terno com estampa de Romero Britto

Os desenhos do artista brasileiro Romero Britto estampam um terno da grife italiana Dolce&Gabbana feito sob medida para ele. Segundo informações da marca, a peça teria sido criada como uma homenagem ao artista, cliente há anos da linha de Alta Sartoria, a mais exclusiva da grife. Ela teria sido confeccionada especialmente para Britto usar no aniversário da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. O artista divulgou imagens dos desenhos e da peça em seu perfil do Instagram na terça-feira, 17, e desde então tem gerado reações positivas e negativas nas redes sociais. Veja fotos.