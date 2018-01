Dois lançamentos de livros agitam mundo da moda

O livro "Quadros de Moda – Fotografia Contemporânea na Moda Brasileira", com curadoria de Paulo Martinez, Graziela Peres e Waldick Jatobá, que reúne trabalhos marcantes de 29 artistas Foto: Divulgação

Dois lançamentos de livros agitaram o mundo da moda brasileira na última semana. O primeiro, "Quadros de Moda – Fotografia Contemporânea na Moda Brasileira", reúne trabalhos marcantes de 29 artistas e pode ser considerado a primeira coletânea de fotografia de moda do País. Com curadoria de Paulo Martinez, Graziela Peres e Waldick Jatobá, a obra traz mais de cinco mil imagens de fotógrafos como Bob Wolfenson e Gui Paganini. O lançamento da Luste Editores ocorreu na quinta-feira, 26, em um evento na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Say a Little Prayer apresenta 10 cartões que combinam a iconografia e as percepções de tradições religiosas Foto: Reprodução/ Instagram

No sábado, 28, foi a vez do renomado diretor de criação Giovanni Bianco, responsável pela curadoria do livro de Gisele Bündchen, apresentar a versão brasileira de "Say a Little Prayer". Editada pela Taschen, a coletânea de cartões de oração, com design colorido e contemporâneo, sugere um jeito moderno de se conectar com a espiritualidade. Há dez cartões com orações do budismo, da cabala, do candomblé, do catolicismo, do confucionismo, do hinduísmo, do islamismo, do judaísmo, do protestantismo e do xintoísmo. O evento de lançamento estava previsto para a noite de sábado, 28, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo.