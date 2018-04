Direto dos anos 1980, ombreiras ressurgem na SPFW

Desfile da Lilly Sarti fechou o segundo dia de SPFW Foto: EFE/Sebastião Moreira

No mundo da beleza, voltaram a reinar modismos típicos dos anos 1980 – da sombra azul na maquiagem até o polêmico permanente nos cabelos. Nesta edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), que acontece até quinta-feira, 26, a moda também ensaia um mergulho nessa década, resgatando uma de suas tendências mais icônicas: as ombreiras.

Jaquetas, blusas e vestidos com ombros marcados tiveram destaque nas passarelas da SPFW nesta segunda-feira, 21, nos desfiles de PatBo e Lilly Sarti. Na marca comandada por Patricia Bonaldi, as ombreiras apareceram arredondadas e nada discretas em moletons bordados; enquanto na Lilly Sarti, elas seguiram a modelagem clássica, no estilo dos power suits – os terninhos poderosos que aparecem em filmes como Secretária do Futuro (1989). Será que todo esse saudosismo também vai conquistar as ruas?

PatBo preferiu o formato arredondado para suas ombreiras Foto: EFE/Sebastião Moreira