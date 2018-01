Dior vai de azul e Issey Miyake olha para as luzes do céu em Paris

O desfile forte e feminino de Maria Grazia para Dior. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

A casa de moda francesa Christian Dior trouxe o azul para o guarda-roupa feminino no próximo inverno, com a diretora Maria Grazia Chiuri se voltando para uma das cores preferidas do fundador da marca de luxo na mais recente coleção.

No desfile de outono/inverno 2018 da Dior, realizado no Musée Rodin de Paris, as modelos subiram na passarela em uma paleta de cores de diferentes tons de azul - marinho, escuro, denim - assim como preto e branco. Havia casacos navy usados ​​com calças culottes, vestidos plissados, tops e saias.

Chiuri misturou malhas na cor azul com com saias de chiffon, e também apresentou vestidos de veludo azul-escuro, terninhos, calças de denim soltas e macacões. Havia também algumas roupas bem escuras e pretas.

Jeans, casacos e boinas na Dior. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Para a noite, Chiuri, que chegou à Dior no ano passado (ela era designer da Valentino), acrescentou lantejoulas cintilantes, bordados florais e motivos de luas e estrelas em veludo escuro e vestidos de tule.

"A coleção é uma sequência de peças que conectam emoções, sentimentos e memórias", disse a estilista no release, acrescentando que a cor azul estava "entre as grandes favoritas de Monsieur Dior".

Um logotipo Christian Dior apareceu na parte inferior dos casacos, bem como na roupa vista embaixo dos vestidos pretos.

Para os acessórios, as modelos usavam boinas, colares de gargantilha e bolsas saco. Havia também saltos stiletto simples, botas flats e de cano alto.

Aurora boreal nas roupas do desfile da Issey Miyake. Foto: AFP PHOTO / ALAIN JOCARD

Mais cedo, a aurora boreal foi a inspiração do desfile de Issey Miyake, com modelos vestindo volumosos casacos e abundância de plissados.

Os primeiros looks mostram o fenômeno das luzes no céu verde, com tecidos que mudam de cor dependendo do ângulo.