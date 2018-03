Dior Homme anuncia Kim Jones como seu novo diretor artístico

O estilista Kim Jones, entre Naomi Campbell e Kate Moss, na sua despedida da Louis Vuitton, em janeiro Foto: Francois Mori/AP Photo

O estilista Kim Jones é o mais novo diretor artístico da Dior Homme. Ele substitue o belga Kris Van Assche, que durante onze anos comandou o masculino da tradicional casa de luxo francesa - e que deve ser realocado em outra marca do grupo LVMH.

Britânico, Jones se formou na Central Saint Martins, em 2002. Teve uma marca própria por um período de cinco anos e passou pela criação da marca de luxo masculina Dunhill antes de assumir o masculino da Louis Vuitton em 2011.

À frente da grife, ganhou projeção na moda global. Emplacou uma série de coleções bem recebidas pela crítica e pelo mercado, misturando alfaiataria com cultura jovem e de rua (punk, new wave, surf, skate), trazendo referências de diversos lugares do mundo, de Japão e Indonésia a Nova York, de África ao Havaí, da Índia ao Atacama, e estabelecendo parcerias marcantes.

Entre as mais recentes está a com os artistas Dinos e Jake Chapman, que criaram desenhos de animais da savana para a coleção afropunk (verão 2017) e, a mais comentada e copiada delas, com a marca de streetwear nova-iorquina Supreme (inverno 2017).

O desejo causado pela coleção de roupas e acessórios carregados de monogramas LV e logos da Supreme foi tamanho que as peças rapidamente se esgotaram em todo o mundo. Réplicas e falsificações variadas, entretanto, ganharam sobrevida e podem ser encontradas até hoje em lojas virtuais e na 25 de Março, em São Paulo.

Sua estreia à frente da Dior Homme acontece em junho, durante a próxima temporada masculina em Paris. Pelos motivos citados acima, é superaguardada e promete fazer barulho, em especial nas redes sociais, um outro trunfo de Kim. Sua conta no Instagram (@mrkimjones) reune cerca de 350 mil seguidores, entre eles gente famosa e querida entre gente ativa desse universo digital, como o estilista Virgil Abloh, o cineasta Xavier Dolan e as tops Kate Moss e Naomi Campbell.