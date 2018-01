Didier Ludot: o melhor brechó de Paris

Didier Ludot, dono da loja de vintage mais antiga de Paris, e Paula Martins Foto: Arquivo Pessoal

Eu gosto de conhecer boutiques vintage pelo munda já faz bastante tempo. Conheci a loja Didier Ludot em Paris há 10 anos, e a partir daí, todas as vezes que estou na cidade, faço uma visita ao Monsieur Didier. Não apenas para comprar, mas para me informar sobre moda. Lá eu tenho acesso a peças, tecidos e modelagens que não encontro em mais nenhum lugar. Pegar na mão um Courregès da década de 80 e analisá-lo é algo incrível. A cada nova estação, encontro itens totalmente originais e me inspiro principalmente com as histórias de cada peça contadas pelo próprio Didier.

Localizada no Palais Royal, essa foi a primeira loja do gênero na cidade, e dessa vez (depois de várias tentativas minhas), Monsieur Didier me concedeu essa entrevista (ele não é de falar muito!).

Como surgiu a boutique Didier Ludot?

A ideia surgiu há mais ou menos 40 anos quando eu vivia na Bretanha e minha mãe era uma senhora muito elegante e tinha um guarda-roupa recheado de peças bonitas, a maioria de costureiros famosos. Isso me influenciou bastante, com ela eu aprendi a observar peças de qualidade. Depois me vi com essas peças (quando ela não estava mais comigo), e foi então que eu resolvi criar a boutique, fundada em 1975.

Como você seleciona as peças para a sua boutique?

Como estou há bastante tempo nesse mercado, as pessoas já conhecem e me procuram para vender suas peças. Eu faço a seleção de marcas, tecidos, mão-de-obra e de época. Não tenho uma década específica, gosto de todas, nem um costureiro específico, admiro muitos. Há os que foram bastante famosos num período e que depois desapareceram, mas seus itens continuam tendo grande valor. É claro que tenho os meus preferidos, mas essas opiniões ficam guardadas comigo. O que mais aprecio são os trabalhos feitos à mão que hoje desapareceram do mercado, então, quando encontro algo assim, me apaixono e tenho que ter a minha loja. As peças precisam contar uma história para ter um valor agregado.

Quem é a cliente Didier Ludot?

São mulheres que não querem se vestir como todo mundo. Quando elas têm um coquetel ou algum evento importante, não se contentam apenas com um vestido Chanel que está nas lojas. Elas querem "um certo" vestido, algo que seja único. Também tenho clientes que são estilistas e gostam de escolher as peças para verem as matérias-primas ou mesmo para se inspirarem e ter ideias de detalhes, como uma gola, um bolso, um decote, etc. Tenho também os colecionadores. Desde mulheres que adoram peças antigas até museus e ateliers de costura que compram essas peças com o intuito de realmente construir um patrimônio.