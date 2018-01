Dicas para abusar das estampas na Primavera

A consultora Bia Paes de Barros em três momentos: mix de estampas, saia com motivos coloridos e look formal com prints na parte de cima Foto: Reprodução

A primavera é a estação mais colorida do ano. E nada melhor do que curtir a temporada das flores levando mais cor para o armário. Depois de meses mergulhada em tons fechados e mais sóbrios, como bordô e cinza, chegou a hora de alegrar o vestuário e comemorar os dias de sol com estampas e cores mais vivas. Convidamos a consultora de moda Bia Paes de Barros para dar dicas de como incluir as prints no dia a dia.

Segundo a consultora, a dica básica para quem quer começar a se aventurar no mundo das estampas é optar pelo neutro. “Se você ainda tem medo, opte pelos prints gráficos, como as listras”, explica. Verticais ou horizontais, elas combinam com qualquer outra estampa, além de funcionar muito bem com as cores fortes. “Comece pela opção em preto e branco”, defende. Outro truque para quem ainda não se sente a vontade com os desenhos na roupa é inclui-los em peças menores, como blusas ou lenços. “Essa é uma ótima ideia, já que esses itens marcam menos e são fáceis de combinar com a maioria dos looks.”

Muitas mulheres têm dúvidas se as estampas estão liberadas para o ambiente de trabalho. “Nesse ambiente, o ideal é investir em estampas pequena, com cores pouco contrastantes e apostar em tecidos sofisticados, como seda ou jacquard”, explica a expert. Os lenços voltam à cena aqui e podem ser curingas no escritório também, já que são mais discretos que uma peça maior, como uma calça ou vestido. A mesma regra vale para festas ou eventos formais. A estampa deve estar sempre em tecidos e modelagens adequadas para a ocasião, como, por exemplo, uma saia estruturada.

Se sua dúvida é quanto ao seu biotipo, a consultora revela que existe uma regra para o uso dos prints. Segundo ela, o importante é favorecer seu tipo físico, e por isso chamar atenção para as partes do seu corpo que mais te valorizam. “Se o seu quadril é largo opte sempre por partes de cima estampadas, caso queira usar uma saia, escolha florais pequenos com fundo escuro.” O tamanho da estampa deve ser proporcional a estatura da mulher: as mais altas ficam bem com motivos maiores, e as tipo mignon se saem melhor com os desenhos menores, como flores miúdas.

Agora se você já é uma expert no assunto, pode ousar mais, e fazer um mix improvável, como duas estampas florais juntas, ou até o print gráfico em dimensões alternadas. “Para não errar é só ter, pelo menos, uma das cores em comum nos dois desenhos.”