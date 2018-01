Dicas de socialização para tímidos e introvertidos Barton Goldsmith - O Estado de S.Paulo















As dicas podem tornar uma noite potencialmente desconfortável num acontecimento agradável Se me convidam para um evento em que não conheço muitas pessoas, me sentirei um pouco intimidado por me expor publicamente Foto: Michael Taggart Photography/Creative Commons

Socialmente eu sou assim mesmo. Se me convidam para um evento no qual não conheço muitas pessoas – quem sabe uma festa dada por conhecidos do meu parceiro –, me sentirei um pouco intimidado por me expor publicamente em vez de ser apenas o sujeito que assiste ao jogo do domingo de pijama. Tentar ser essa pessoa pode ser desgastante, mas, quando solicitado, consigo comportar-me à altura da situação e ser um pouco mais extrovertido socialmente. Aqui estão alguns truques que funcionaram comigo e poderão ajudar você também.

Tente ter sempre um sorriso nos lábios

O sorriso faz com que as pessoas saibam que você está aberto e receptivo a uma aproximação. Ver alguém sorrindo ajuda a outra pessoa a perceber que pode se aproximar de você e conversar. Sorrir é também um sinal para o seu próprio cérebro de que você se encontra num lugar agradável e que deve esperar que coisas boas aconteçam ao seu redor. É interessante notar que somos a única espécie do reino animal que mostra os dentes em sinal de boas-vindas e de alegria. As outras espécies só fazem isto quando estão furiosas ou apavoradas; é o medo que provoca a agressão.

Faça as vezes de mestre de cerimônias

Se você está conversando com um pequeno grupo de pessoas que não se conhecem, faça as vezes de mestre de cerimônias. Isto é, faça com que cada um do pequeno círculo seja devidamente apresentado aos outros. Se chegar uma outra pessoa, apresente-a também. Desse modo, você conhecerá todas as outras pessoas e o grupo também; além disso, tome a iniciativa da conversação, embora não necessariamente sobre você mesmo. Os outros integrantes do grupo apreciarão sua iniciativa. Ela vai mostrar que você é uma pessoa extrovertida, mesmo que na realidade seja um pouco tímido.

Quando for apresentado a uma pessoa, chame-a pelo nome

Na apresentações, chame a outra pessoa pelo nome enquanto trocam um aperto de mão. Digamos que você está numa festa e alguém o apresenta a um sujeito chamado Dave. Você então dirá: “oi, Dave. Prazer em conhecê-lo”. É um gesto muito simples que produz resultados fantásticos. A pessoa que você está cumprimentando se sentirá bem recebida, você lembrará o nome dela depois de tê-lo pronunciado em voz alta e se sentirá mais forte e confortável por estar no controle da situação e da conversação. O próximo passo é perguntar a Dave de onde ele é e como foi que convidado para esta festa . A conversação fluirá então normalmente.

Estas dicas podem tornar uma noite potencialmente desconfortável num acontecimento agradável para os que, como nós, são um pouco introvertidos. São sugestões simples e funcionam, portanto tente aplicá-las.