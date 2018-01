Dicas de beleza para pés e mãos

Mãos e pés em dia: se as cutículas são ressecadas, a dica é usar base de cravo Foto: Divulgação

Mãos e pés sofrem com o calor, desidratação e consequente ressecamento. A boa notícia é que com cuidados básicos e produtos específicos é possível mantê-los bonitos e saudáveis na estação. Laura Lopez, diretora da Rede Esmalteria Turquesa, dá dicas de como manter as mãos e os pés hidratados durante a temporada mais quente do ano.

- Se seus pés já estão ressecados o ano todo, escolha produtos de hidratação intensa e aplique nos pés antes de dormir.

- Prefira esfoliações semanais mais suaves, sem o uso constante de lixas, seguidas de uma hidratação para garantir o extermínio das calosidades e asperezas. Antes de sair de férias prolongadas, consulte uma podóloga ou faça um spa dos pés, para poder abusar das sandálias.

- As mãos também pedem hidratação intensa e a regra da esfoliação também vale para as elas. Hoje, existem esfoliantes que são produtos específicos para nivelar a unha proporcionando renovação celular, além de ser menos invasivos do que o polimento tradicional com lixa.

- À noite, aplique um redutor de cutículas e massageie circularmente dedo por dedo. Assim, quando retornar à manicure sua cutícula estará melhor preparada para ser retirada.

- Se as cutículas são ressecadas, tanto das mãos quanto dos pés, a dica é usar base de cravo, que é superhidratante.

- Beba muita água. Não só a pele agradece, mas as unhas também.