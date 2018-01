Diane von Furstenberg e as mulheres poderosas da NYFW

Desfile da grife Diane von Furstenberg ocorreu no domingo, 13, na Semana de Moda de Nova York Foto: AFP PHOTO/TREVOR COLLENS

Nova York - Diane von Furstenberg é uma feminista sem clichês. Na ativa desde os anos 70, a estilista belga revolucionou o guarda-roupa feminino ao criar o wrap-dress, o vestido-envelope de jersey, uma peça prática e chique para mulheres multitarefas como ela (além de comandar uma marca global, Diane tem dois filhos e quatro netos). E o icônico vestido estava lá, em novas versões, no desfile de verão 2016 da marca da semana de moda de Nova York, que ocorreu no domingo, 13, e celebrou a natureza e a liberdade das mulheres.

Em uma imagem que é puro frescor, a modelo Karlie Kloss abriu a apresentação usando um wrap dress rosa e vermelho, com mix de estampas miúdas e prints de lenço. Ao som de raps atuais entoados por artistas como Nick Minaj e Drake, mais tops poderosas foram enchendo a passarela de graça: Kendall Jenner de vestido branco de seda com mangas longas e borboletas douradas, Gigi Hadid de longo preto fluido com decote generoso, Lilly Aldridge de vestido mídi azul estampado ultraelegante, Irina Shayk de microvestido branco supersexy. Mas a mulher poderosa de Diane não sai só de saias.

Havia ainda boas peças de alfaiataria, a exemplo das calças curtas de cintura alta arrematadas por cintos com nós, e ótimas roupas statement, como as jaquetas bomber metálicas douradas e os conjuntinhos de short e blazer do mesmo material. Tudo com perfume 70's (inclusive os cabelos cacheados no estilo permanente) e estampas graciosas - uma moda fácil e fresca para feministas femininas que, nas palavras de Diane, "redefinem a beleza e escrevem seu próprio destino celebrando a verdade, a natureza e a liberdade."

Drew Barrymore. No fim da tarde de domingo, 13, o burburinho da fashion week entre os brasileiros girou em torno de Drew Barrymore, uma das atrizes mais queridas de Hollywood, que esteve na Grand Central para assistir ao desfile da Carmen Steffens. Ao lado de outras marcas, a grife paulista participou da apresentação promovida pela FTL Moda, e levou Adriana Lima e Toni Garn à passarela. No show, além dos sapatos e bolsas, que são fenômenos de vendas, a empresa do interior de São Paulo também apresentou sua linha de roupas - que poderia ser melhor trabalhada em termos de modelagem, materiais e styling.