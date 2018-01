Desfile de Marc Jacobs encerra Semana de Moda de Nova York

O estilista Marc Jacobs transformou o tapete vermelho do Ziegfeld Theater, um dos cinemas mais antigos da cidade, em passarela para seu desfile que encerrou a Semana de Moda de Nova York na quinta-feira, 17. Para criar uma atmosfera de première, tudo foi customizado para Jacobs: baldes de pipoca, guardanapos e até um guia Playbill. Na coleção, as criações variaram dos anos 1940 ao grunge, passando pelos anos 1980 e com referências a coleções anteriores do próprio estilista. Entre as modelos que desfilaram, Kendall Jenner e Adriana Lima.