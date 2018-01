Desfile celebra 20 anos de carreira de Mário Queiroz

O estilista Mario Queiroz Foto: Divulgação

Dono de uma carreira respeitada na moda masculina brasileira, o estilista Mário Queiroz fez história nas passarelas nacionais. Sua marca homônima, criada em 1995, teve coleções apresentadas no antigo Phytoervas Fashion, na Casa de Criadores e no São Paulo Fashion Week até 2013. Parte dessa trajetória foi vista ontem em um desfile, no prédio da unidade do Senac Faustolo, na Lapa.

Para apresentação, Queiroz resgatou looks de seus 20 anos de carreira, divididos em três temas: corpo, vaidade e poder. Destaque para alfaiataria, para as roupas esportivas e para o trabalho de modelagem dos casacos e jaquetas. “A roupa masculina tem que ser mais criativa. A moda não é apenas para o homem-flamboyant ou para os dândis”, diz Queiroz, que hoje dá aulas em universidades e é doutor em semiótica da moda. “O homem de maneira geral passou a exercer novos papeis sociais e quer ter a liberdade de se vestir com estilos diferentes, dependendo da situação, da ocasião e de sua vontade.”

O evento integra uma série de comemorações, iniciada com a abertura da exposição Rupturas, no início de agosto, no Senac, e com um ciclo de palestras intitulado "O Homem Brasileiro". A mostra fica em cartaz até o dia 28 de agosto e a entrada é gratuita.