Descubra quem são os personal trainers das estrelas

Marcio Atalla cuidou de Ronaldo Nazário (foto) no quadro Medida Certa, do Fantástico. O personal é proprietário da Casa do BemStar, em São Paulo, que conta com acompanhamento nutricional, treino funcional, pilates e musculação. Uma consulta com ele em conjunto com uma nutricionista sai por R$ 950.

Foto: TV Globo/Zé Paulo Cardeal