Descubra quais são os batons favoritos das personagens de 'A Força do Querer'

Bibi (Juliana Paes) trocou o batom nude por cores vibrantes quando virou baronesa do tráfico Foto: Divulgação/Globo/Estevam Avellar

A novela A Força do Querer, da TV Globo, acaba nesta sexta, 20, e está sendo considerada uma das melhores tramas da emissora dos últimos tempos. Boa parte desse sucesso se deve às personagens femininas, que, além de terem histórias muito complexas, também possuem personalidades marcantes.

É o caso das protagonistas Bibi (Juliana Paes), que virou baronesa do tráfico, e Major Jeiza (Paolla Oliveira), uma policial determinada a prender traficantes cariocas. Também chamou atenção do público a vilã Irene (Débora Falabella) com suas tramas para dar o golpe em empresários ricos.

Além disso, segundo a TV Globo, as espectadoras ficaram interessadas nos batons usados pelas atrizes durante a novela, e as ligações pedindo a identidade dos cosméticos bateram recordes no SAC da emissora.

Veja a seguir os batons usados pelas personagens de A Força do Querer: