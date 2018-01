Descubra o segredo do novo cabelo de Selena Gomez

Cor foi inspirada no estilo grunge de Kurt Cobain Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

As edições do American Music Awards, premiação que celebra os melhores nomes da música norte-americana, costumam ser momentos marcantes na vida de Selena Gomez. Foi lá, em 2016, que a cantora reapareceu pela primeira vez após um período na reabilitação. Em 2014, ela emocionou com uma perfomance da música 'The Heart Wants What It Wants'.

Na edição deste ano, que ocorreu no domingo, 19, e marcou sua volta ao palcos (Selena estava sem apresentar suas músicas por estar se recuperando de um transplante de rim), com uma perfomance da música 'Wolves', dirigida pela artista plástica Petra Collins, ela surpreendeu ao cruzar o tapete vermelho com o cabelo loiro.

Nos dias que antecederam a apresentação, ela apareceu nas redes sociais com o cabelo bem liso e uma franja - o que na verdade era uma peruca usada para esconder o novo visual. Segundo sua cabeleleira, Riawna Capri, a nova cor foi inspirada no estilo grunge de Kurt Cobain.

Para atravessar o tapete vermelho, ela usou vestido de couro com zíper feito sob medida pela Coach, marca da qual é embaixadora.

On the #AMAs red carpet with #SelenaGomez, who wore a custom Coach leather moto dress, quilted Dinky bag and embellished Tea Rose pumps. #CoachxSelena #CoachDinky #CoachNY @StuartVevers Uma publicação compartilhada por Coach (@coach) em Nov 19, 2017 às 5:20 PST

