Descubra o batom perfeito para o seu signo

A astrologia é uma verdadeira febre mundial. Por isso, a MAC entrou na onda do zodíaco e escolheu quais seriam os tons perfeitos para cada signo com a ajuda do astrólogo Celso Dossi.

As 12 cores que representam a personalidade de acordo com os astros também estão com 15% de desconto em todas as lojas da marca.

De R$ 76, cada unidade sai por R$ 64,60 até dia o dia 21 de maio.

