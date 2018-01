De Twix vegano à hidratação de abacate: as receitas naturais de Yasmin Brunet 

Yasmin Brunet: nas redes sociais, ela ensina como ser sereia Foto: Reprodução/ Instagram

Yasmin Brunet estreou como atriz com o pé direito: afinal, não é todo dia que uma iniciante tem a chance de participar de um dos maiores sucessos recentes da TV brasileira. No caso, a novela global “Verdades Secretas”, da Rede Globo, cujo último capítulo foi ao ar na sexta, 25. Aos 27 anos, ela interpretou uma jovem modelo e não encontrou grandes dificuldades - afinal, é top internacional desde os 15 e filha de ninguém menos que Luiza Brunet. Apesar da desenvoltura na trama, Yasmin vem chamando mais a atenção em outra tela: a do celular. Entre seus mais de 400 mil seguidores no Instagram e milhares de fãs no Snapchat, as madeixas longas douradas e o corpo escultural lhe renderam o apelido de “sereia”.

Ela, claro, adotou a alcunha e, em seus perfis nas redes, declara o amor pela natureza, levanta a bandeira do vegetarianismo e divide receitas sustentáveis de alimentação e beleza. Assim, virou referência para anônimos e famosas, a exemplo de Bruna Marquezine, Thaila Ayala e a blogueira fitness Gabriela Pugliesi. Após crescer à base de junk food, sem se preocupar muito com o que comia, Yasmin tornou-se vegetariana há seis anos, em Nova York, onde morou até o ano passado com o marido, o também modelo Evandro Soldati. “O estilo de vida saudável faz meu corpo funcionar melhor”, afirma Yasmin, que atribui à dieta natural o brilho de sua pele e de seu cabelo. “Não tenho carência de proteína muito menos passo fome", garante. Veja abaixo três receitas da modelo que fizeram sucesso na internet acompanhadas da hashtag #vidadesereia.

Hidratação com abacate

Amasse um abacate e misture com água até formar uma pasta. Aplique em toda a extensão dos cabelos úmidos e deixe agir por 15 minutos. Enxague com água fria. “O melhor é que a misturinha também pode ser passada na pele do rosto e do corpo”, diz Yasmin.

Twix vegano

-1 xícara de aveia sem glúten

- 1/2 xícara de amêndoas

- 1/2 xícara de avelãs

- 2 colheres de manteiga de amêndoas

- 2 colheres de agave

- 10 tâmaras

- 2 colheres de água

- 1 barra de chocolate meio amargo sem lactose

Bata a aveia até virar uma farinha. Adicione as castanhas, o agave e a manteiga de amêndoas. Bata novamente até virar uma massa. Coloque sobre um pedaço de papel manteiga e amasse. Deixe no freezer por 5 minutos. Bata as tâmaras sem o caroço com a água. Passe o caramelo por cima do biscoito e coloque no freezer por mais 5 minutos. Em banho-maria, derreta o chocolate. Se quiser fazer ainda mais saudável, basta misturar óleo de coco, agave e cacau. Passe sobre o caramelo e congele por 15 min. Corte em pedaços menores e sirva.

Hidratação com óleo de coco

Você vai precisar de apenas um ingrediente: o óleo de coco. Se seu cabelo for muito oleoso, passe da metade dos fios para baixo. Se for seco, passe também na raiz. “Vou colocando pouco a pouco no cabelo seco para que seja realmente absorvido”, conta Yasmin. “Em geral durmo com o óleo nos fios, assim, a hidratação tem mais potência”.