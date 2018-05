De dreads e boina, mãe de Meghan Markle usa moda para marcar suas posições

Meghan Markle e sua mãe, Doria Ragland, chegam ao casamento Foto: AFP PHOTO / Oli SCARFF

No casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry, que ocorreu na manhã deste sábado, 19, uma convidada em especial chamou atenção: Doria Ragland, a mãe da noiva.

Usando um conjunto verde-água da grife Oscar de la Renta, feito para ela sob medida, Doria manteve seus dreads soltos, adornados apenas com um chapéu que mais parecia uma boina - acessório que ficou conhecido por ser usado no uniforme dos Panteras Negras na década de 1960.

O chapéu foi criado exclusivamente para Doria por Stephen Jones, britânico que já trabalhou algumas vezes com Meghan e recentemente foi o responsável pelas máscaras investidas do último desfile da Dior e pelo chapéu de papa usado por Rihanna no baile do MET.