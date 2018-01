Das passarelas para as ruas

A atriz Jennifer Lawrence apostou em um jogos de proporções para atualizar o casaco da Burberry Foto: Divulgação

Sapatos com saltos altíssimos, maquiagens conceituais ou comprimentos problemáticos. As razões de um look de passarela não funcionar nas ruas podem ser as mais diversas, mas isso tem uma explicação: o show. Um desfile de moda vai muito além da apresentação de roupas em si. Ele envolve um universo de texturas, cores e experiências. Com alguns truques de styling, é possível levar todas as tendências para o armário, sem medo de errar. Aqui, três dicas infalíveis para usar já.

A atriz Jennifer Lawrence usou o casaco longo da Burberry, mas fez alguns ajustes. Primeiro, ela soube jogar com os comprimentos e contrastou o vestido curto com a peça da marca britânica mais alongada. Jennifer também dispensou o cinto, adotando o casaco aberto – o que deu ar mais casual à produção.

Na passarela da Coach, a saia de couro ganhou ares conceituais, com botas e camisa branca. Para levar a peça para as ruas, a ideia é apostar em um top por dentro da saia, deixando a cintura marcada e garantindo a feminilidade. A atriz Felicity Jones investiu também em um sapato de boneca, da mesma cor da meia, que deixa a impressão de pernas alongadas.

Colocar a camisa para dentro da saia é uma dica simples para marcar a cintura Foto: Divulgação

O pretinho básico apareceu na passarela da Lanvin. E, pouco depois, atriz Emma Robert apareceu com ele, sem a faixa, que de certa forma divide a silhueta. Outras duas ideias que podem funcionar: investir em uma jaqueta jeans, que deixe a produção mais despojada, ou escolher um colar poderoso para enfeitar o colo e arrematar o look.