Da academia para a vida real

Tudo dá um clima descontraído, mas extremamente chique e, sobretudo, confortável Foto: Divulgação

O clima é de Copa do Mundo, o assunto não é outro. E a moda, aproveitando a deixa, colocou seu time em campo em todos os esportes. Nas coleções Resort, diversas modalidades e motivos esportivos são uma das principais tendências. Dos zíperes às modelagens, dos tênis aos tecidos: tudo dá um clima descontraído, mas extremamente chique e, sobretudo, confortável.

Leia também: 5 tendências masculinas desfiladas em Milão e Paris

Neoprene

A Carven foi buscar inspiração no univero dos surfistas e lançou peças na última coleção Resort usando o tecido neoprene. É mais leve e mais delicado que o normal e super tecnológico.

Jaqueta corta-vento

Ela ganhou ombros arredondados na versão da Emporio Armani. De mangas curtas e e gola padre ela surge ao lado de short boxer e boné.

Jaqueta tipo snowboard

Ela é gráfica e ajustada, usada com saia e rasteira se torna uma peça chave para looks depojados e up to date.

Vestido polo

Inspirado nos uniformes das tenistas e de tecido leve e fino, o vestido gráfico, acompanhado por salto fica cool.