Cursos gratuitos sobre moda inclusiva têm inscrições abertas

Em seu último desfile na São Paulo Fashion Week, Ronaldo Fraga colocou pessoas com deficiência na passarela Foto: Instagram/@fragaronaldo

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresenta a 10ª edição do Concurso Moda Inclusiva, que reúne cursos gratuitos sobre moda inclusiva. Divididas em três temas, as aulas incentivam os participantes a desenvolverem produtos que possam trazer melhorias ao cotidiano de pessoas com deficiência.

São eles: Moda Inclusiva, que abordará assuntos como a história da moda inclusiva, desenvolvimento de produto e criação; Construção de imagem na confecção, que tratará das possíveis soluções e adaptações do desenho técnico para a moda; e Moda inclusiva com ênfase no varejo, que falará sobre branding e a relação entre moda inclusiva e consumo. Os cursos terão duração de dois dias e serão ministrados até julho.

Em edições anteriores, foram desenvolvidas soluções como a criação de etiquetas e solados de calçados em braile, por exemplo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail sau@ctipfi.spdm.org.br, com o nome completo e telefone para contato.

Serviço

Curso Moda Inclusiva

Datas: 8 e 9 de maio e 5 e 6 de junho

Horário: das 8h30 às 13h e das 14h às 17h

Curso Construção de imagem na confecção

Datas: 17 e 18 de abril; 15 e 16 de maio; 19 e 20 de junho e 17 e 18 de julho

Horário: das 8h30 às 13h e das 14h às 17h

Curso Moda Inclusiva com ênfase no varejo

Data: 25 e 26 de abril; 23 e 24 de maio; 27 e 28 de junho e 25 e 26 de julho

Horário: das 8h30 às 13h e das 14h às 17h

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564 - Portão 10 - Barra Funda

Inscrições e mais informações: sau@ctipfi.spdm.org.br