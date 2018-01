Curso de jornalismo de moda fala dos desafios contemporâneos da profissão

Curso também aborda análise de desfiles e história da moda Foto: Nina Westervelt/The New York Times

A internet e as redes sociais revolucionaram a maneira de se fazer moda e jornalismo. E são estas mudanças que a jornalista Camila Yahn aborda em seu novo curso, "A Moda e o Jornalismo Contemporâneo", que ocorre nos dias 10 e 11 de novembro no Epicentro, em São Paulo.

A editora do portal FFW e da revista FFWMag fala do atual cenário da moda e suas mudanças recentes mais marcantes, como o impacto do Instagram e o modelo see now/buy now, além de debater o lugar do jornalista dentro da esfera, onde divide espaço com blogueiras, youtubers e outros criadores de conteúdo.

Nas aulas, também serão abordados alguns temas importantes para os amantes deste universo, como análises de desfiles e história da moda.

As inscrições podem ser feitas no site do evento e custam R$ 500.