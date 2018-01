Cruzeiro terá programação fashion em alto mar

A sétima edição do Chilli Beans Fashion Cruise acontece dos dias 1 ao 4 de abril Foto: Divulgação

Atenção, fashionistas ao mar! Entre os dias 1 a 4 de abril, cerca de 4 mil profissionais e estudantes de moda irão se reunir em um cruzeiro temático, o Chilli Beans Fashion Cruise. Patrocinada pela marca de óculos Chilli Beans, a viagem terá palestras, workshops, oficinas e desfiles. "A procura superou nossa expectativa", afirma Carla Wolff, CEO da Dreamakers, idealizadora do evento.

O evento ocorrerá a bordo do navio MSC Splendida, que pela primeira vez desembarca no Brasil e sairá do Porto de Santos, no litoral paulista. Haverá duas paradas, uma em Búzios, no Rio, outra em Ilhabela, em São Paulo. Marcas como Blue Man, Ellus 2nd Floor e Vanda Jacinto irão apresentar em primeira mão suas coleções de beachwear ou de meia estação. A Cavalera ficou responsável pelo Jantar do Capitão, em que irá apresentar uma coleção de moda festa durante a refeição de gala no navio. Já a Amapô vai desfilar seu bloco de carnaval no último por do sol da viagem. Para seu aniversário de 20 anos, a Alexandre; Herchcovitch fará um desfile retrospectiva com os looks mais marcantes que fizeram parte da sua história. Os estilistas das grifes também mistrarão workshops de produção de desfiles e editoriais de moda, direto do backstage.

Os passageiros poderão participar ainda de oficinas de customização de roupas, de produção musical e de ilustrações de arte urbana. O Istituto Maragoni, uma das maiores escolas de moda do mundo, baseada em Milão -e responsável pela formação de estilistas como Franco Moschino e Domenico Dolce, será responsável pelas aulas de marketing e comunicação de moda, oferecendo um certificado de validade internacional.

Outro evento realizado a bordo será o Congresso Internacional de Economia Criativa, que contará com palestras de grandes nomes da moda no Brasil, como os estilistas Alexandre Herchcovitch e Dudu Bertholini, além de André Hidalgo, responsável pela Casa de Criadores, e Roberto Ethel, diretor da agência de comunicação MktMix.

Bertholini, que também é consultor de moda da Rede Globo, será o curador do concurso Fashion Film. Dez passageiros serão selecionados para produzir um filme usando elementos de inspiração dos estilistas que apresentarão suas coleções no Fashion Cruise. O criador do melhor ganhará um curso de férias no Istituto Marangoni, em Milão, e um contrato com a ABEST(Associação Brasileira de Estilistas) para produzir o seu vídeo institucional com uma verba de 10 mil reais.

Entre um programa de moda e outro, intervenções artísticas acontecem a todo momento. Artistas plásticos farão batalhas ao vivo, além de expor suas obras. O público que votar na batalha ainda corre a chance de levar uma obra para casa. Estão previstas ainda festas temáticas e pool parties com trilha sonora comandada por atrações como o DJ Alok, o bloco de carnaval Tarado Ni Você, banda Capslock e os produtores da rádio 89FM.