Criatividade que vem de fábrica

As estilistas Lorena e Laura: ansiosas, mas realizadas Foto: Eliaria Andrade

Na moda brasileira algumas marcas de sucesso cresceram com a força de duas irmãs no comando: Lilly Sarti, com Lilly e Renata, Cris Barros, com Cris e Daniela e Isolda, com Alessandra e Juliana. E elas funcionam muito bem tendo cada sócia em uma área diferente, uma na criação e a outra nos negócios. Com a Llas, marca que estreia nessa edição do São Paulo Fashion Week, é um pouco diferente. Laura e Lorena Andrade, 35 e 30 anos, respectivamente, formam uma dupla criativa que põe as quatro mãos na massa quando o assunto é fazer moda.

Nascidas em João Molevade, cidade do interior de Minas Gerais, as irmãs são filhas de artista plástica e netas de modista e foram atrás da herança criativa que possuem no DNA. Laura se formou em Arquitetura e Lorena em Moda, mas juntas decidiram, em 2010, unir os talentos para entrar fundo no mundo das linhas e agulhas. “É impressionante como temos sintonia na hora de criar. É uma troca o tempo todo, já sabemos o que a outra quer de imediato”, conta Laura, a mais velha. E a identidade das duas é parecida tanto na hora de desenhar como na hora de se vestir, tanto que às vezes saem de casa separadas e, quando se encontram no fim do dia, estão com a mesma roupa.

Coleção da marca Llas que será apresentada na SPFW Foto: Reprodução

Em 2013, o duo foi vencedor na categoria moda do Movimento Hotspot I. Como prêmio, além de R$ 150 mil, ganharam a oportunidade de desfilar no SPFW e lançar uma coleção em parceria com a gigante fast-fashion Riachuelo. No desfile, que acontece na próxima sexta-feira, 07, elas serão apresentadas ao público por Paulo Borges e Flávio Rocha, da Riachuelo. Contarão ainda com o styling de Paulo Martinez e na passarela serão mostradas peças da 5ª coleção criadas por elas, mescladas com outras da coleção feita em parceria com a rede.

A entrada da Llas no mercado foi pela porta da frente. O estilo delas, que ao mesmo tempo oferece luxuosos vestidos de renda feitos em moulage e peças de ready to wear com modelagem contemporânea e bordados feitos a mão, caiu no gosto de importantes nomes da moda brasileira. O próprio Paulo Borges, a blogueira Consuelo Blocker e sua mãe Costanza Pascolato são alguns nomes que apostam na grife desde o começo. “O sorriso sincero, a ingenuidade genuína e o deslumbramento por ver seu sonho se realizar fazem de Llas uma marca absolutamente sedutora”, escreveu Blocker em seu blog.

Para o desfile, o público pode esperar peças leves e sofisticadas, que mesmo para o inverno têm um frescor vindo do linho e de cores claras. Um dos pontos fortes da roupa delas é a simplicidade aliada à inovação. “Gostamos daquilo que nunca foi feito. Às vezes, de uma saia fazemos uma blusa e viramos a peça do avesso para dar uma nova cara”, conta Lorena. Nesta coleção, elas apostaram em mensagens lúdicas nas peças, com pequenos band-aids aplicados em lugares estratégicos. “Quanto mais as costureiras acham estranho o que estamos fazendo, mais achamos que estamos no caminho certo."

Além do Movimento Hotspot, em paralelo as duas também foram vencedoras do Ready to Go, concurso promovido pelo Minas Trend. Na capital mineira, tiveram uma grande vitrine, um estande próprio em plena feira. Com ele conseguiram ampliar os pontos de venda. Suas peças são encontradas em 30 multimarcas pelo Brasil, entre elas a Dona Coisa, no Rio de Janeiro, a Daslu, em São Paulo, e a Maison Ana Paula, de Brasília. Nos planos futuros, pretendem mudar a localização da produção de suas roupas, atualmente confeccionadas em Minas, para São Paulo - e também planejam a abertura de uma loja própria e a expansão no exterior.

Croqui das irmãs Lorena e Laura, da marca Llas: criatividade e trabalho artesanal Foto: Reprodução

O crescimento da marca está sendo rápido e com uma realização atrás da outra. Exatamente no timing que a moda atual exige das marcas. “Foi um pouco no susto, mas passamos a ter uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma motivação para ir cada vez mais longe”, comenta Laura. Ansiosas e animadas, elas têm virado noites seguidas para que a estreia saia como querem. A expectativa é alta, mas uma coisa pode-se ter certeza: elas não poderiam estar em melhores mãos para seguir em frente.