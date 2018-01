Couro e veludo invadem a passarela da Saint Laurent

Nervuras e babados apareceram em peso no show da grife. Foto: AFP PHOTO / ALAIN JOCARD

Modelos com roupas de couro apertadas abriram o desfile de outono/inverno da Saint Laurent na terça-feira, 28, em Paris. Essa é a segunda coleção prêt-à-porter do novo diretor criativo da grife, Anthony Vaccarello. A marca de luxo mostrou as novas peças com um show realizado em uma construção, cercada de poeira e andaimes.

Para o inverno da maison, Vaccarello ofereceu um espetáculo variado à plateia estrelada, que incluiu Catherine Deneuve, Kate Moss, Eva Herzigova e Charlotte Gainsbourg. As modelos estavam cobertas de vestidos e casacos desestruturados em couro marrom e preto, metal, veludo e peles. Casacos com babados e nervuras e roupas brilhantes foram fiéis ao momento sexy da marca.

O espetáculo também foi atentamente assistido por Pierre Bergé, co-fundador da grife e parceiro do designer Yves Saint Laurent.

Couro e veludo: o inverno da Saint Laurent é sexy. Foto: AFP PHOTO / ALAIN JOCARD

Fundada em 1961, a Yves Saint Laurent, propriedade do grupo francês Kering, é considerada uma das mais proeminentes e icônicas casas de moda do mundo. Ficou conhecida por revolucionar a moda feminina com itens como o smoking.

Vaccarello substituiu Hedi Slimane na direção criativa da Saint Laurent no ano passado.