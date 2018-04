Cotton Project propõe fuga para a roça em seu desfile na SPFW

Cotton Project apresentou sua coleção de inverno 2018 na SPFW Foto: Agência Fotosite/Divulgação

Largar tudo e fugir para a roça é um pensamento que surge vez ou outra na cabeça de quem vive atropelado pelo ritmo das cidades grandes. Foi desse escape zen que a Cotton Project partiu para criar sua coleção de inverno 2018. Logo no início do desfile, que aconteceu na quarta-feira, 25, 10 frases, definidas pela marca como drivers de mudança, foram projetadas em um telão - entre elas, “A insegurança é um sistema de controle social usado pelo capitalismo” ou “É impossível se livrar da ansiedade, mas você pode mudar a formal na qual se relaciona com ela”.

Em uma interpretação millennial das crises e questões existenciais, o diretor criativo Rafael Varandas misturou referências do velho-oeste, como coletes com aplicações de couro e camisas xadrez, a peças altamente confortáveis, como os conjuntos de pijama e os casacos de pelúcia. “Fizemos a nossa própria leitura de como seria uma fuga rural, bucólica, mas sem abandonar completamente a cidade. É um universo ideal”, explica Acácio Mendes, estilista da etiqueta.

Tecidos clássicos, como o veludo cotelê e a camurça, ganharam modelagens mais jovens pelas mãos de Rafael e Acácio, que sabem bem como interpretar as vontades - e os anseios, vide o tema da coleção - de sua clientela, em grande parte formada por artistas, fotógrafos e jornalistas. Para a marca, que já recebe nesta quinta-feira grande parte do que foi desfilado ontem, o sistema see-now-buy-now (veja agora, compre agora) tem funcionado. “Nosso público gosta de ver o desfile e já poder comprar em seguida”, define Acácio.

Se você se interessou pelo guia existencial proposto pela Cotton Project, confira as 10 frases abaixo.

1. O que acreditamos ser libertador pode acabar se tornando fundamentalmente restritivo;

2. É impossível se livrar da ansiedade, mas você pode mudar a formal na qual se relaciona com ela;

3. A demanda por variedade é mais opressiva que a continuidade;

4. As pessoas são mais felizes quando estão em busca de algo que ainda não alcançaram;

5. A natureza não dá saltos;

6. A ilusão do individualismo pode mitigar o poder do coletivo;

7. Seja positivo, seu estado emocional da forma as suas percepções, pensamentos e memórias;

8. A insegurança é um sistema de controle social usado pelo capitalismo;

9. O futuro é vegetariano;

10. A tecnologia, quando usada em equilíbrio, pode ser incrível.

