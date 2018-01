Costanza Pascolato e Lala Rudge dão dicas de compras online

A consultora de moda Costanza Pascolato, a blogueira Lala Rudge e o stylist Felipe Veloso se reúnem em um vídeo do e-commerce Shop2gether para compartilhar dicas de lifestyle, moda e estilo para homens e mulheres.

"Nosso lifestyle mudou radicalmente e, em virtude da web, estamos muito mais informais e livres", diz Costanza Foto: Divulgação

"Nosso lifestyle mudou radicalmente e, em virtude da web, estamos muito mais informais e livres", diz Costanza. "A prova disso é que as grandes marcas preferem olhar para o estilo de vida de quem as consome a se atrelar a antigos códigos e regras. O grande barato de agora é você criar o seu próprio visual."

Na opinião da consultora, graças à internet vivemos uma época heterogênea. A escolha de peças "statement", seja pela estampa ou pela textura, é uma forma de ressaltar a busca por personalidade na moda. No vídeo, o look elegido por ela no vídeo tem calça flare e blusa estampada com ar retrô. "A calça flare é superfeminina e alonga a silhueta. Com uma t-shirt refinada, dá um toque ousado", explica.

Para o stylist Felipe Veloso, atualmente as pessoas buscam roupas que já conhecem, mas com texturas e tecidos diferentes Foto: Divulgação

Para o stylist Felipe Veloso, atualmente as pessoas buscam roupas que já conhecem, mas com texturas e tecidos diferentes. "A grande tendência é o conforto, roupas com tecidos orgânicos, sustentáveis ou biodegradáveis", afirma. O vídeo deve ir ao ar em novembro.