Corrida oferece R$ 500 em produtos de beleza para quem completar a prova

Largada da corrida Sephora Beauty Run em 2016 Foto: Sephora/ Divulgação

A corrida feminina da Sephora chega ao seu quarto ano com a promessa de reunir 5 mil mulheres no dia 29 de outubro, em São Paulo. A multimarca de cosméticos dobrou o número de participantes do ano passado, em 2016. As inscrições já estão abertas.

Além da corrida de 6 quilômetros, a inscrição para o evento dá direito a aulões para se preparar para a prova, um show especial na linha de chegada (cujos detalhes ainda não foram revelados), e mais de R$ 500 reais em produtos de beleza em prêmios. Marcas como Benefit, Clinique, Caudalie, Dior, Dermage, DKNY, Givenchy, Lancôme, L’Oréal Paris, Korres, MAKE UP FOR EVER, MAC, Marc Jacobs Beauty, Missha e NARS estão disponíveis nos kits para quem finalizar a corrida.

Ainda existe uma premiação especial para quem vencer a prova. As dez primeiras colocadas ganham a fragrância Miss Dior em tamanho comum e as três primeiras recebem passagens aéreas da Swiss Airlines (1° lugar, voucher de R$ 10 mil; 2° lugar, voucher de R$ 3,5 mil; 3° lugar, voucher de R$ 3,5 mil).

Sephora Beauty Run

Data: 29 de outubro de 2017

Largada: Parque do Ibirapuera, às 7h – Obelisco do Ibirapuera - Vila Mariana – São Paulo

Inscrições: beautyrun.sephora.com.br

Valor da inscrição: 1° lote R$ 230 reais (esgotado) / 2° lote: R$ 250