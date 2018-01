Corpão de Mariana Ximenes é resultado de aulas de trapézio e tratamento ayurvédico

Mariana Ximenes ganha o posto de embaixadora da marca Maria Valentina Foto: Divulgação

Mais do que fotos em revistas e editorais, as imagens vida-real publicadas no perfil de Mariana Ximenes no Instagram revelam que ela está em plena forma. Recentemente, um clique da atriz de bíquini na praia em Fortaleza rendeu dezenas de elogios dos fãs. Aos 33 anos, Mariana tem feito aulas de trapézio e de ginástica funcional para fortalecer braços e abdômen. O treino intenso faz parte da preparação para seu personagem no filme 'O Grande Circo Místico', de Cacá Diegues, que começa a ser filmado em Portugal na próxima semana. 'Vou viver uma trapezista e estou assustadíssima, pois é uma atividade punk!', disse a atriz em entrevista na noite da última quarta-feira, 4, durante um jantar oferecido pela grife Maria Valentina no restaurante Marakuthai, em São Paulo.

Apesar de se dedicar com afinco aos exercícios, Mariana é adepta da máxima mente sã, corpo são. Por isso, também pratica ioga, medita e submete-se a tratamentos do ayurveda, a tradicional medicina indiana. "Estive na Índia no início do ano e fiz várias massagens a quatro mãos, com óleos essenciais e especiarias", contou. "Voltei de lá renovada." Quando está em São Paulo, a atriz faz terapias de relaxamento e drenagem linfática com a esteticista Roseli Siqueira. 'Ela só usa produtos naturais. É ótimo!', disse Mariana, que vive entre a capital paulista, onde nasceu, e o Rio de Janeiro.

Moda. Ao lado da top Renata Kuerten, Mariana Ximenes foi a estrela da festa que a Mariana Valentina armou. Elegante e sofisticada em um macacão vermelho, um dos promissores hits para a estação, a atriz declarou que adora moda, mas não é consumista. 'Moda é comportamento e eu adoro me vestir. Minhas principais inspirações são Charlotte Gainsbourg e Chloe Sevigny.'